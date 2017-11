Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Irão promete reconstrução rápida após sismo

Abalo causou centenas de mortos na região.

08:31

O Presidente iraniano, Hassan Rohani, prometeu esta terça-feira reconstruir a área devastada pelo sismo de domingo no período mais curto possível.



O chefe de Estado iraniano falava em Kermanshah, capital da província homónima, onde chegou esta manhã.



"Quero assegurar a todos os que sofrem que o governo começou a agir com todo o seu poder e que se esforça para resolver este problema o mais rapidamente possível", disse à saída do avião no aeroporto de Kermanshah (420 quilómetros a sudoeste de Teerão), pouco depois das 09h30 (06h00 em Lisboa).



O oeste da província de Kermanshah, que faz fronteira com o Iraque, foi atingido na noite de domingo por um sismo que causou 423 mortos e 7.370 feridos, segundo o mais recente balanço oficial iraniano.



No Iraque, as autoridades informaram que o sismo causou oito mortos e 336 feridos.



No que concerne à reconstrução, "peço a todos os funcionários do governo, a todos os líderes militares, a todas as fundações de caridade e às organizações não governamentais que ajudem a Fundação para a Habitação e que não façam nada separadamente", acrescentou.



A organização de caridade para-pública, a Fundação para a habitação foi criada pelo imã Khomeini, o fundador da República islâmica. O seu objetivo principal é ajudar os mais carenciados a ter habitação.