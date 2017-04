Presidente do Mali nomeia ministro da Defesa novo chefe do Governo

Abdoulaye Maiga foi diretor de campanha de Ibrahim Keita nas eleições presidenciais de 2013.Maiga deverá reunir-se ainda hoje com vários partidos políticos, sobretudo os que formam a coligação no poder, com objetivo de constituir o próximo governo maliano, de acordo com fontes anónimas próximas da presidência à agência France Press."O Presidente quis dar um novo fôlego ao seu mandato. Quis também dar expressão à maioria, nomeadamente, ao colocar pela primeira vez neste posto um responsável do seu partido", indicou à AFP um conselheiro do chefe de Estado.O mandato do atual Presidente maliano termina em 2018.A substituição da liderança do Governo acontece numa conjuntura particularmente tensa, sobretudo no setor da saúde, com os hospitais públicos em greve há um mês por aumentos de salários e integração de trabalhadores contratados nos quadros da função pública.Abdoulaye Idrissa Maiga é o quarto primeiro-ministro nomeado por Keita, depois de Oumar Tatam Ly (setembro de 2013 a março de 2014), Moussa Mara (abril 2014 -- janeiro 2015) e Modibo Keita.