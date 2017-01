O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, lamentou e reprovou a decisão do recém-empossado Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ordenar a construção de um muro na fronteira comum, reiterando que não o vai pagar.



"Lamento e reprovo a decisão dos Estados Unidos de continuar a construção de um muro que há anos nos divide em vez de nos unir. O México não acredita em muros", afirmou Enrique Peña Nieto, numa mensagem transmitida na quarta-feira pela televisão, em que reiterou que o México não vai arcar com as despesas do muro.



Donald Trump assinou na quarta-feira a ordem para a construção de um muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, garantindo que vai iniciar-se em "em meses", que o planeamento do projeto será feito "de imediato" e insistiu ainda que "em última instância" o custo será "reembolsado pelo México".

