Presidente do México quer relações 'respeitosas' com Trump

Trump prometeu durante a campanha construir um muro na fronteira com o México, para impedir a entrada em território norte-americano de imigrantes ilegais, muitos dos quais disse serem violadores e traficantes de droga.Comprometeu-se igualmente a rever os acordos comerciais com aquele país, para proteger os empregos dos seus concidadãos.Fontes oficiais mexicanas indicaram que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia se vão reunir com os homólogos norte-americanos na quarta e na quinta-feira.

O Presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou esta sexta-feira querer manter relações "respeitosas" com o novo Presidente norte-americano, Donald Trump, que tem insultado os mexicanos, mas prometeu proteger os interesses do país em negócios com Washington."Vamos trabalhar em conjunto para fortalecer a nossa relação, vamos estabelecer um diálogo respeitoso com o Governo de @realDonaldTrump", escreveu Peña Nieto na rede social Twitter, felicitando Trump pela sua tomada de posse, hoje, como 45.º Presidente dos Estados Unidos.Peña Nieto acrescentou que "soberania, o interesse nacional e a proteção para os mexicanos guiarão as relações com o novo Governo dos Estados Unidos".