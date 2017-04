Morte de ativista leva presidente do Paraguai a demitir ministro e chefe da polícia





Resultado dos distúrbios que começaram no Congresso do Paraguai, dezenas de barricadas ardiam nas ruas do centro de Assunção, e a polícia dispersava os manifestantes, lançando granadas de gás lacrimogéneo e disparando balas de borracha.



Os incidentes começaram depois de 25 senadores, num total de 45, terem aprovado o projeto de revisão constitucional que permite a reeleição de Cartes. A Constituição paraguaia proíbe a reeleição presidencial.



A votação decorreu fora do plenário, nos gabinetes da Frente Guasú do ex-chefe de Estado Fernando Lugo e sem a presença dos restantes parlamentares, nem do presidente do Senado.



Os protestos mais violentos decorreram no Congresso (parlamento), onde centenas de opositores da emenda entraram no edifício, destruíram portas, barreiras e compartimentos e incendiaram alguns locais.



O Presidente do Paraguai, Horacio Cartes, demitiu o ministro do Interior e o chefe nacional da polícia, na sequência da morte de um ativista de um partido da oposição.Cartes anunciou que o ministro do Interior, Tadeo Rojas, e o diretor nacional da polícia, Crispulo Sotelo, foram demitidos depois de Rodrigo Quintana, de 25 anos, ter sido morto na sede do partido na sequência de confrontos entre manifestantes e a polícia. O momento ficou gravado em vídeo.Também este sábado, um porta-voz do ministério do Interior anunciou que quatro polícias foram detidos por suspeita de terem entrado na sede do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA) e terem disparado sobre militantes, sendo que a investigação vai incidir sobre a razão de terem usado balas reais e não de borracha.De acordo com o presidente do PLRA, Efraín Alegre, na sexta-feira à noite a polícia entrou "de forma bárbara" na sede do partido, no centro da cidade, disparou contra os militantes que se encontravam no interior do edifício, e vários ficaram feridos com gravidade.