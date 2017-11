Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente do Parlamento catalão fica na prisão

Declaração de independência foi “ato simbólico”.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O Supremo Tribunal espanhol ordenou ontem a prisão preventiva da ex-presidente do Parlamento catalão, Carme Forcadell, até ao pagamento de uma fiança de 150 mil euros. O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva sem condições.



Forcadell e os cinco membros da Mesa do Parlamento, que são acusados de rebelião, sedição e desvio de fundos, foram ouvidos durante mais de sete horas pelo juiz Pablo Llarena. Desta vez optaram por mudar de estratégia e responderam a todas as questões, garantindo, nomeadamente, que "acataram" a aplicação do Artigo 155 e que a Declaração de Independência votada no dia 27 de outubro não passou de um "ato simbólico".



O juiz acabou por ordenar a detenção da ex-presidente do Parlamento e de quatro dos membros da Mesa. Forcadell terá de pagar 150 mil euros para ficar em liberdade condicional e os restantes pagarão 25 mil euros.