Presidente do Parlamento catalão libertada após pagar fiança

Supremo Tribunal considerou que Carme Forcadell deu garantias de não reiterar o desafio separatista.

A ex-presidente do Parlamento da Catalunha pagou a fiança de 150 mil euros exigida pela Justiça e saiu ontem em liberdade, menos de 24 horas depois de ser presa.



A libertação de Carme Forcadell, ditada pelo juiz Pablo Llarena, do Supremo Tribunal, com base no seu arrependimento e promessa de não reiterar o desafio separatista, abre uma porta de saída aos membros do governo autónomo, detidos, como Forcadell, por delitos relacionados com a organização do referendo de 1 de outubro.



Forcadell saiu com medidas cautelares, como a exigência de comparências semanais ante um tribunal catalão, a retirada do passaporte e a proibição de abandonar o território nacional. Foram também libertados os quatro membros da mesa parlamentar catalã, que pagaram fianças de 25 mil euros.



Segundo alguns, os ex-conselheiros detidos e o vice-presidente catalão, Oriol Junqueras, poderiam também ser libertados, mas para tanto a Assembleia Nacional teria de fixar uma fiança e de obter garantias de que os detidos acatam a Constituição e abdicam da luta pela independência da Catalunha fora das vias definidas pelas leis espanholas.