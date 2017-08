Donald Trump defende conselheiro para a Segurança general McMaster

Presidente dos Estados Unidos teceu vários elogios ao conselheiro.

Por Lusa | 05:08

O Presidente dos Estados Unidos defendeu na sexta-feira o conselheiro para a Segurança Nacional, general HR McMaster, criticado pela comunicação social, que exigiu a sua demissão.



Numa série de ataques pubicados nos órgãos de comunicação da direita radical norte-americana, McMaster foi acusado de ser anti-israelita e de colaborar com responsáveis do antigo Presidente norte-americano Barack Obama.



"O general McMaster e eu trabalhamos muito bem em conjunto. É um homem bom e muito pró-Israel. Estou grato pelo trabalho que continua a desempenhar para servir o nosso país", declarou Donald Trump em comunicado.



Os artigos críticos sobre o general McMaster surgiram quando começou a trabalhar com o novo secretário geral da Casa Branca, John Kelly, antigo general dos fuzileiros, para excluir do Conselho de segurança da presidência Trump os membros que pertenciam à ala nacionalista.