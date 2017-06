Presidente egípcio ratifica acordo sobre cedência de duas ilhas aos sauditas

O militar egípcio disse que "as pátrias não se vendem nem se compram" e indicou que "os países são dirigidos pelas leis e as realidades", numa aparente resposta aos que o acusam de vender ou oferecer território nacional à Arábia Saudita.



Após a decisão parlamentar, as redes sociais regressaram ao assunto, com a etiqueta "Al Sisi traidor" no Twitter.



A aprovação pelo parlamento ocorreu após diversas decisões judiciais contrárias e que travaram o acordo, por considerarem que as duas ilhas, situadas à entrada do Golfo de Aqaba, são egípcias.



No entanto, o Tribunal Constitucional decidiu suspender em 21 de junho, a aplicação destas resoluções judiciais por serem contraditórios em alguns casos.



Os partidos políticos da oposição, movimentos de esquerda e ativistas egípcios protestaram contra a "venda" das ilhas, e promoveram os maiores protestos contra o governo de Al Sisi desde a sua chegada ao poder em 2013.



A Comissão egípcia de direitos e liberdades informou que 146 pessoas foram detidas na semana passada, após a convocação de protestos contra o pacto.



As duas pequenas ilhas encontram-se numa posição estratégica à entrada do porto de Aqaba, de onde se pode bloquear o porto israelita de Eilat e o jordano da Aqaba.



O presidente do Egito ratificou este sábado o acordo de cedência de duas ilhas no Mar Vermelho à Arábia Saudita, aprovado pelo parlamento em 14 de junho, uma decisão que motivou protestos no país, informou este sábado o governo.O Cairo sempre considerou que as ilhas de Tiran e Sanafir sempre pertenceram à Arábia Saudita, mas estavam sob a tutela do Egito porque o fundador do reino, Abdelaziz Ibn Saud, pediu a este país para as proteger, pelo facto de na ocasião não possuir uma força naval.Em abril de 2016, os dois países assinaram um acordo para a devolução desses territórios ao reino saudita.