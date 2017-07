Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente filipino promete mais autonomia à minoria muçulmana

Rodrigo Duterte diz que o objetivo é controlar os rebeldes 'jihadistas' que ocuparam uma cidade no sul do arquipélago.

Por Lusa | 16:16

O Presidente filipino, Rodrigo Duterte, prometeu esta segunda-feira mais autonomia à minoria muçulmana, com o objetivo de controlar os rebeldes 'jihadistas' que ocuparam uma cidade no sul do arquipélago.



Duterte comprometeu-se a submeter à votação no parlamento um projeto de lei básica, redigida em comum pelos responsáveis do Governo e o principal grupo rebelde muçulmano, a Frente Moro Islâmica de Libertação (MILF).



O grupo assinou em 2014, com o anterior Presidente, Benigno Aquino, acordos para estabelecer uma paz duradoura na região, renunciando às suas ambições separatistas em troca da autonomia do sul do arquipélago, região com uma maioria muçulmana, num país com 80% da população católica.



No entanto, o parlamento recusou votar a lei fundamental que pretendia criar uma região autónoma.



Pouco depois, fações dissidentes juraram aliança com o grupo radical Estado Islâmico (EI).



O ataque à cidade de Marawi, no estado de Mindanao (sul), a 23 de maio, é uma das suas primeiras ações de larga escala, que causou a instauração da lei marcial na região, onde os confrontos já provocaram 500 mortos.



"É um passo em frente significativo na nossa tentativa de colocar um fim a séculos de ódio, desconfiança e injustiça, que tiveram um custo e um impacto sobre milhões de vidas de filipinos", declarou o Presidente Duterte, num discurso perante dirigentes da MILF e responsáveis do Governo.



"Estas pessoas que se meteram pela via má [uma alusão aos 'jihadistas' de Marawi] ocuparam o vazio deixado pelo nosso fracasso na aprovação da lei básica", considerou o presidente da MILF, Murad Ebrahim.



A negociadora para a paz do lado do Governo, Irene Santiago, disse esperar que a lei seja submetida ao parlamento no espaço de um ano.



O sul do país é considerado por cinco milhões de muçulmanos filipinos (entre 100 milhões de habitantes) como a sua terra ancestral.



A rebelião começou na década de 1970 e causou cerca de 150 mil mortes, tornando-se uma das mais longas e mortais na Ásia.



"Os próximos 12 meses são cheios de oportunidades, mas também carregados de perigos", nomeadamente no que diz respeito ao "extremismo violento, a origem da crise em Marawi", advertiu a responsável.