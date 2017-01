Presidente mexicano cancela reunião com Donald Trump

Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de janeiro de 2017

O pesidente mexicano Enrique Peña Nieto confirmou esta quinta-feira que não vai mais comparecer à reunião com o presidente-americano Donald Trump que estava agendada para a próxima terça-feira."Informamos a Casa Branca que não participarei da reunião de trabalho programada para a próxima terça com o @POTUS ", escreveu Peña Nieto na sua conta na rede social Twitter.Previamente, Trump tinha manifestado, também numa mensagem através do Twitter, que caso o México não estivesse disposto a pagar o muro fronteiriço entre os dois países, seria melhor que Peña Nieto cancelasse a visita.O Presidente mexicano estava a ser pressionado por diversos políticos, intelectuais e ativistas do país para que se antecipasse a Donald Trump e anunciasse o cancelamento da visita, sobretudo após o novo chefe da Casa Branca ter assinado, na quarta-feira, uma ordem executiva para destinar fundos federais à construção do muro.Peña Nieto está a ser criticado por não ter optado pelo cancelamento da reunião com o seu homólogo logo na quarta-feira, permitindo que Trump se antecipasse com a mensagem inserida esta manhã na sua conta do Twitter e considerada um "ultimato" ao Presidente do México.Trump assinou na quarta-feira um decreto para o início da construção de um muro para conter a imigração clandestina, a promessa mais emblemática da sua campanha eleitoral.O chefe de Estado mexicano condenou ainda na quarta-feira esta decisão e comprometeu-se a defender os migrantes mexicanos nos Estados Unidos.A polémica decisão de Trump surgiu no momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia mexicanos se encontravam em Washington para preparar o encontro entre os dois chefes de Estado, agora anulado, e cinco meses após uma deslocação do candidato Trump ao México onde se encontrou com Peña Nieto.Na ocasião, esta visita foi muito criticada no país latino-americano devido às ameaçadoras declarações de Trump sobre os migrantes e a imigração.Ainda na quarta-feira, o Presidente norte-americano assinou um outro decreto para uma aplicação mais severa da legislação sobre imigração. A medida prevê reduzir os financiamentos federais para as cerca de 200 "cidades santuários" nos Estados Unidos que desde há décadas acolhem os imigrantes clandestinos.