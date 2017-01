Presidente palestiniano encontra-se com o papa Francisco

Presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, vai encontrar-se este sábado com o papa Francisco, antes da cimeira de paz que decorre neste fim de semana em Paris, França.



Entre outros temas, Abbas deve abordar com o papa Francisco a preocupação do governo palestiniano sobre a possível mudança da embaixada dos Estados Unidos de Telavive para Jerusalém.



Os palestinianos opõem-se veementemente a esta mudança, alegando que isso mataria qualquer esperança de negociar um acordo de paz entre Israel e a Palestina, alertando também que Jerusalém é uma cidade sagrada para muçulmanos, judeus e cristãos.





O Vaticano tem procurado, há muito tempo, estabelecer um estatuto internacional a Jerusalém para salvaguardar o seu caráter sagrado.Após a reunião com o papa, Abbas irá inaugurar a embaixada palestiniana no Vaticano, fruto de recentes acordos, em que o Vaticano formalmente reconheceu o "Estado palestiniano".No domingo, a França receberá mais de 70 países para uma cimeira de paz para o Médio Oriente, que marca a última oportunidade do Governo do Presidente norte-americano, Barack Obama, em estabelecer as suas posições para a região.Entretanto, os especialistas acreditam que nenhum progresso tangível é esperado.O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não apresentou uma política clara para a região, mas sinalizou que será mais alinhado com a linha dura de Israel do que as administrações anteriores.Trump também prometeu mudar a embaixada do seu país de Telavive para Jerusalém.