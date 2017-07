Presidente polaco veta reforma do Supremo Tribunal

Medida estava a gerar muita controvérsia na Polónia por conferir mais poder ao Governo sobre o sistema judicial.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, indicou esta segunda-feira que vai vetar duas leis que permitiriam ao partido no poder controlar o Supremo Tribunal de Justiça, pondo em causa a independência do sistema judicial na Polónia.



Com a decisão, Duda rompe abertamente pela primeira vez com o líder do Partido da Justiça e da Lei, no poder, liderado por Jaroslaw Kaczynski, de quem tem sido um aliado desde que chegou ao poder, em 2015.



O veto a duas das três leis aprovadas recentemente pelo Parlamento visa, paralelamente, pôr cobro, definitivamente, aos protestos generalizados da população, que acusam o executivo de querer dominar o sistema judicial na Polónia.



Uma das leis visa pôr o Supremo Tribunal de justiça sob controlo político do partido no poder, dando ao ministro da Justiça polaco, que é também Procurador-Geral, o poder de nomear juízes.



Duda argumentou que o Procurador-Geral não pode ter essas competências.