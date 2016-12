Presidente romeno recusa muçulmana para líder do Governo

O Presidente romeno rejeitou esta terça-feira a indigitação para primeira-ministra da candidata de esquerda do Partido Social Democrata (PSD), Sevil Shhaideh, que teria sido a primeira mulher e primeira muçulmana a liderar o governo do país.



"Ponderei com cuidado os argumentos a favor e contra e decidi não aceitar esta proposta", afirmou Klaus Iohannis, citado pela agência France Press.



O PSD indicou o nome de Sevil Shhaideh na sequência da vitória nas legislativas no país no passado dia 11 de dezembro.





"Peço à coligação liderada pelo PSD para apresentar outra proposta", afirmou ainda Iohannis numa declaração à televisão romena. O chefe de Estado não apresentou qualquer justificação para rejeitar o nome de Shhaideh, que pertence à pequena comunidade turca do país e é casada com um empresário de origem síria.O PSD foi o partido mais votado nas legislativas romenas com 45% dos votos, o que lhe confere a prorrogativa de indicar o nome do primeiro-ministro, para além de que goza de uma confortável maioria parlamentar resultante da coligação pós-eleitoral com a Aliança dos Liberais e Democratas, que foi ainda apoiada pela União Magiar Democrata (UDMR).O líder do PSD, Liviu Dragnea, seria o candidato natural a primeiro-ministro, se não estivesse a cumprir uma pena suspensa de dois anos por envolvimento num caso de fraude eleitoral em 2012 relacionado com um referendo contra o antigo presidente, Traian Basescu.A lei romena impede Dragnea de aceder à posição, ainda que fosse considerado o melhor candidato pela aliança política que dirige, facto que foi sublinhado pelo Presidente romeno na semana passada, assim como pelo próprio quando na passada quarta-feira saiu da audiência com Iohannis, em que apresentou o nome de Sevil Shhaideh para liderar o Governo.À saída dessa audiência Dragnea afirmou que "ainda não" podia autonomear-se para primeiro-ministro, ainda que "tivesse o direito" a isso, porque é líder do partido mais votado nas legislativas.Esta impossibilidade, precisamente, levou Dragnea a escolher Sevil Shhaideh, amiga pessoal do líder do PSD, mas apenas com a experiência política resultante de seis meses no Governo, enquanto ministra do Desenvolvimento Regional, pasta em que substituiu o próprio Dragnea quando este foi condenado por fraude eleitoral."Ela é uma pessoa em quem eu confio totalmente e que me dá a possibilidade de assumir a responsabilidade das ações do Governo que devem dar resposta detalhada ao programa do Governo", afirmou Dragnea na passada quarta-feira, numa conferência de imprensa no final da audiência com o Presidente, citada pelo portal Romania-Insider.A escolha, de que Liviu Dragnea não deu sequer conhecimento ao próprio partido antes de a anunciar então ao Presidente, levantou os protestos generalizados da oposição, que acusaram o líder do PSD de estar a colocar um "fantoche" à frente do Governo.A vitória do PSD nas legislativas do passado dia 11 acontece cerca de um ano depois de um incidente em torno de um incêndio num clube noturno ter provocado a morte de 64 pessoas, cujas repercussões mediáticas levou à demissão do anterior primeiro-ministro, Victor Ponta.A dimensão da tragédia no club Colectiv foi atribuída à corrupção, que esteve na origem do falhanço das medidas anti-incêndio, assim como à resposta fraca dos serviços de emergência hospitalar.Desde então, a Roménia tem sido conduzida por um governo de gestão, liderado por Dacian Ciolos, 47 anos, antigo comissário europeu..