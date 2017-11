Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente sul-africano nega no Parlamento acusações de corrupção

"Não recebi pagamentos de nenhuma pessoa ou empresa durante o meu exercício no cargo de Presidente", assegurou Jacob Zuma.

Por Lusa | 19:32

O Presidente sul-africano, Jacob Zuma, negou esta quinta-feira no parlamento ter recebido subornos ou ter enriquecido ilicitamente, volvidas três semanas da Justiça anunciar que vai investigar 783 casos de corrupção que o envolvem.



"Não recebi pagamentos de nenhuma pessoa ou empresa durante o meu exercício no cargo de Presidente", assegurou Jacob Zuma no parlamento.



A sessão parlamentar, solicitada pela opsoição, centrou-se sobretudo nos escândalos de corrupção que atingem o Presidente, acusado de usar o seu poder para enriquecer de forma ilícita e favorecer empresários seus amigos.



Zuma negou liminarmente o que apelidou de especulações e atribuiu as acusações a manobras da oposição e a setores da comunicação social que estão contra o seu partido, o Congreso Nacional Africano (CNA).



O debate parlamentar foi acalorado e durou várias horas e no momento em que Zuma defendeu que as suas despesas no cargo estão comtempladas na lei, os deputados da Aliança Democrática (principal partido da oposição) retiraram-se do recinto em protesto por não receberem uma resposta concreta às perguntas sobre os gastos do presidente.



Em 13 de outubro passado, o Supremo Tribunal devidiu manter as 783 imputações de corrupção apresentadas contra Zuma, que haviam sido arquivados irregularmente pela Procuradoria em 2009.



Zuma, que não continuará à frente do seu partido nas próximas eleições, enfrentou com êxito várias moções de censura relacionadas com os escândalos de corrupção que o rodeiam.



O presidente sul-africano, de 75 anos, teve de devolver no ano passado, por ordem do Tribunal Constitucional, meio milhão de euros devido a dinheiros públicos que havia gastado de forma irregular na recuparação da sua residência privada.