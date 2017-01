Presidente Trump toma posse de uma América dividida

Tudo o que tem de saber sobre a tomada de posse de Trump

Trump toma posse como o presidente menos popular de sempre no dia da inauguração, com apenas 40% de taxa de aprovação, um forte contraste com os 80% de aprovação de que gozava Barack Obama no dia em que tomou posse pela primeira vez.O novo presidente promete pôr mãos à obra já no primeiro dia e começar a desmantelar algumas das políticas do antecessor, incluindo a reforma do sistema de saúde, que deverá ser uma das primeiras vítimas da ação executiva do novo inquilino da Casa Branca.A grande incógnita é saber até que ponto Trump cumprirá sem desvios a agenda radical que traçou na campanha ou se a ‘política real’ o fará recuar em alguns dossiês polémicos, como a construção do muro na fronteira com o México, a revogação do acordo nuclear com o Irão ou as ameaças de guerra comercial com a China.Os observadores aguardam ainda com expectativa para ver como será a sua relação com a Rússia, na sequência das alegações de chantagem e espionagem que vieram a público nas últimas semanas.