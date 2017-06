Presidente turco adverte líder da oposição para possíveis processos judiciais

Kiliçdaroglu iniciou hoje o terceiro dia da sua marcha que deve levar cerca de um mês a completar e terminará junto da prisão em Istambul onde Enis Berberoglu está detido."Apelar às pessoas para saírem para as ruas não é bom nem para elas nem para o país", declarou o Erdogan num colóquio em Istambul, numa referência ao líder do CHP."Vagabundear com um cartaz 'justiça' não traz justiça. Se quer justiça, o lugar na Turquia para encontrar a justiça é o parlamento", acrescentou.E advertiu: se "as autoridades judiciais o convocarem amanhã em algum sítio, não fique surpreendido".Enis Berberoglu foi o primeiro parlamentar da oposição social-democrata sentenciado a uma pena deste género, depois de ter sido considerado culpado de transmitir aos 'media' dados sobre um suposto envio de armamento da Turquia para a Síria em 2014.O CHP considerou a sentença "política" e própria de uma ditadura, tendo indicado que vai recorrer.