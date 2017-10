Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente turco apoia Ucrânia contra anexação da Crimeia pela Rússia

Erdogan disse que Ancara vai continuar a acompanhar a situação dos tártaros da Crimeia e agradeceu a Kiev por defender os direitos deles.

Por Lusa | 19:54

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou esta segunda-feira em Kiev que a Turquia não vai reconhecer a anexação da Crimeia pela Rússia e que continuará a apoiar a soberania e integridade territorial da Ucrânia.



A Rússia e a Ucrânia estão em conflito desde que Moscovo anexou a península ucraniana da Crimeia e apoia os separatistas pró-russos do leste ucraniano.



Durante a sua visita à Ucrânia, Erdogan disse que Ancara vai continuar a acompanhar a situação dos tártaros da Crimeia e agradeceu a Kiev por defender os direitos deles.



Alguns ativistas tártaros da Crimeia queixaram-se de violações aos direitos do grupo étnico turcomano após a anexação russa da região do mar Negro.



Esta declaração de Erdogan surge agora, apesar de ele ter procurado manter boas relações com a Rússia e de ter cooperado com Moscovo na criação de condições para a diminuição da escalada de violência na Síria.