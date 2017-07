Presidente venezuelano diz apoiar libertação de líder da oposição Leopoldo López

Nicolas Maduro disse que quer que López se junte a ele num apelo à paz.

Por Lusa | 09.07.17

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, disse este sábado apoiar a transferência do líder oposicionista Leopoldo López de prisão militar para prisão domiciliária.Nicolas Maduro disse também, esta noite, que quer que López se junte a ele num apelo à paz. O país vive em turbulência política há três meses.Referindo-se a Leopoldo López pelas iniciais, Maduro disse na televisão: "Vocês sabem as profundas diferenças que tenho com LL".Mas acrescentou esperar que López, que passou mais de três anos na cadeia, "entenda a medida e envie uma mensagem de apoio à paz, porque é isso que o país deseja".O Presidente também reiterou o apelo a todas as forças políticas venezuelanas para o diálogo.Leopolodo López, 46 anos, foi transferido este sábado para prisão domiciliária, depois de mais de três anos na prisão militar de Ramo Verde.O dirigente do partido Vontade Popular foi detido a 18 de fevereiro de 2014, acusado de incitamento à violência durante uma ação antigovernamental. Na ação morreram três pessoas e seguiu-se uma onda de manifestações que causou 43 vítimas mortais, de acordo com o balanço oficial.Leopoldo López foi condenado a quase 14 anos de prisão.O Supremo Tribunal venezuelano informou que a transferência de López para prisão domiciliária se deveu a "problemas de saúde", mas familiares do dirigente da oposição garantiram que ele está bem e feliz por estar em casa.A administração norte-americana saudou a saída da cadeia do opositor venezuelano, mas considerou inaceitável a sua colocação sob prisão domiciliária e a "continuada recusa de direitos humanos básicos".