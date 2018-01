Presidentes da China e EUA discutem Coreia do Norte e relação comercial

Xi Jinping e Donald Trump conversaram esta terça-feira por telefone.

Por Lusa | 06:49

Os Presidentes da China e Estados Unidos discutiram esta terça-feira por telefone os progressos na península coreana e as diferenças bilaterais em questões comerciais, informou a imprensa chinesa.



Xi Jinping e Donald Trump abordaram a recente melhoria nas relações entre Pyongyang e Seul, e comprometeram-se a reforçar a cooperação e a comunicação nesta matéria.



Xi insistiu que todas as partes devem unir esforços para aproveitar os avanços e criar as condições para retomar as negociações diplomáticas, visando a desnuclearização da península coreana.



As duas Coreias reuniram-se, na semana passada, para discutir a participação de atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno, depois de, no ano passado, os sucessivos ensaios nucleares de Pyongyang e a retórica beligerante de Trump elevarem a tensão para níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953).



Xi destacou que a cooperação económica e comercial entre a China e os Estados Unidos permitiu beneficiar de forma concreta os dois países, e apelou para que se empreguem métodos construtivos para solucionar as diferenças nesta matéria, através de uma maior abertura dos respetivos mercados.



Trump expressou a vontade de cooperar com a China na gestão adequada da relação económica e comercial, segundo a imprensa oficial chinesa.



A conversação ocorreu numa altura em que a administração de Trump poderá agravar a política comercial contra a China.



O excedente comercial da China com os Estados Unidos aumentou 13%, em 2017, o primeiro ano da presidência de Trump, para 1,87 biliões de yuan (239.000 milhões de euros), segundo dados oficiais de Pequim.