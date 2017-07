Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso mais sexy do mundo divorcia-se após traição

Jeremy Meeks foi ‘apanhado’ num barco com Chloe Green.

13.07.17

Jeremy Meeks pediu o divórcio da sua mulher há oito anos, Melissa, após ter sido ‘apanhado’ de férias com a milionária britânica Chloe Green. O ex "preso mais sexy do mundo" e a herdeira da famosa cadeia de roupa TopShop, foram fotografados num iate de luxo ao largo da Turquia.



Meeks e Melissa ainda eram casados quando tudo aconteceu e o ex-presidiário alega agora "diferenças irreconciliáveis" para pedir a separação. O agora ex-casal tem dois filhos em comum e acertou a custódia partilhada dos menores.



Jeremy e Chloe conheceram-se no Festival de Cinema de Cannes. Meeks foi preso em junho de 2014 por posse ilegal de armas e condenado a 27 meses de prisão, mas foi a fotografia do momento da detenção que o transportou para a ribalta.



Nesse ano, chamou a atenção pelos seus olhos azuis e pele morena e foi um fenómeno na internet.



Na prisão, conseguiu um contrato com uma agência de modelos e desde que foi libertado nunca mais deixou de trabalhar.