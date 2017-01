Presos no Brasil falam com o exterior

O que achou desta notícia?







A maioria das prisões brasileiras, cerca de 65%, não tem detetores de metais nem bloqueadores de telemóveis, pelo que os presos comunicam livremenete com o exterior e facilmente conseguem obter armas. Esta é a conclusão de um estudo do Conselho Nacional de Justiça, divulgada pelo jornal ‘O Globo’ dias após o massacre de 60 detidos em duas prisões de Manaus.No Amazonas, aliás, apenas seis das 72 unidades prisionais do estado têm detetores de metais e bloqueadores de telemóvel. Uma das que não tem estas medidas é a prisão Anísio Jobim, onde foram mortos 56 presos na segunda-feira, em lutas entre fações rivais.A polícia afirmou, entretanto, que sete líderes do motim já foram identificados. Os líderes serão transferidos para prisões de outros estados, medida considerada insuficiente por peritos, que defendem a detenção dos principais líderes em regime de isolamento.