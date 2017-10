Presos por sexo em frente a polícia

Casal foi avisado por agente mas continuou o ato sem mostrar preocupação.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 03.10.17

Um casal de LaCrosse, nos EUA, foi detido depois de ter sido apanhado a fazer sexo no banco de trás de um carro. Bailey Puttkemery, de 21 anos, e Emily Scott, de 20, foram abordados por um polícia que lhe pediu para parar. No entanto o casal desrespeitou a ordem e continuou a fazer sexo à frente do agente.

Segundo os documentos da polícia, um agente ouviu gemidos vindo de um carro que "abanava", depois de ter recebido uma queixa de uma moradora de Adam Street.

O agente encontrou o casal em pleno ato sexual e pediu-lhe que parassem imediatamente. O polícia deu algum tempo aos dois envolvidos para que se vestissem mas, quando ao fim de cinco minutos voltou a ouvir gemidos, encontrou o casal novamente a fazer sexo, mesmo à sua frente.

O jovem terá gritado quando o polícia voltou a intervir, dizendo estava "a interromper". "Tu é um homem, devias perceber. É o fim de semana do Oktoberfest", argumentou Bailey Puttkemery, completamente nu, depois de ser retirado do carro pelo polícia.

O casal acabou detido e está acusado de atentado ao pudor.