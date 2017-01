Presos suspeitos de fazer churrasco com carne humana

Um vídeo, alegadamente, gravado por vários detidos da prisão de Alcaçuz, a maior do Rio Grande do Norte, no Brasil, mostra vários criminosos a fazer churrasco com o que dizem ser carne humana.

Nas imagens, vê-se vários homens a exibir espetadas de carne junto a uma fogueira e, sem medo de mostrar a cara, a garantirem que os restos mortais pertencem a um membro do grupo rival. Apesar de falarem em churrasco, e de estarem a queimar os pedaços de carne, em nenhum momento se vê algum preso a comer.

O governo brasileiro reconhece que as imagens foram feitas dentro da cadeia, mas afirma que não tem registo de nenhum crime relacionado com canibalismo. Contudo, familiares de alguns detidos têm denunciado à imprensa casos destes.

As duas facções rivais vivem em guerra desde o dia 14 de janeiro, quando pelo menos 26 presos foram assassinados brutalmente e uma parte da cadeia passou a ser controlada por criminosos.

