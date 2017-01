Presos transferidos para evitar massacres

"Vamos melhorar procedimentos de revista nos presídios e a fiscalização interna. A introdução da Polícia Militar no sistema prisional será um reforço", referiu o governador do estado do Amazonas, José Melo de Oliveira, garantindo que a situação está sob controlo, pelo que, frisou, não será preciso o envio da Força Nacional para auxiliar as autoridades estaduais, como chegou a referir o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O governo anunciou ainda a construção de três novas prisões.

O governo do presidente Michel Temer está a tomar medidas para evitar novos massacres em prisões no Brasil. Uma delas é a transferência de presos, para separar detidos de fações rivais envolvidas no motim no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus, que fez 56 mortos. A esses, somam-se quatro outros mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), também em Manaus.Os líderes dos motins, realizados pela fação criminosa Família do Norte contra a fação rival Primeiro Comando da Capital (PCC), serão transferidos para prisões fora do Amazonas.Há ainda 130 detidos alvo de ameaças de morte que serão colocados, provisoriamente, na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus, desativada em outubro de 2016 mas reaberta para receber estes presos.