Dezenas de presos voltaram a amotinar-se esta terça-feira na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, onde 26 detidos foram mortos no anterior motim, ocorrido no passado domingo.

A informação foi confirmada pelo Comando da Guarda da unidade prisional, que dizem que os presos amotinados estão armados com paus, pedras e facas.

Para conter a ação, a polícia brasileira usou bombas de efeito moral e efetuou disparos com balas de borracha.

