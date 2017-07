Primark retira chinelos do mercado com produto cancerígeno

Milhares de "havaianas" vendidas no Reino Unido estão a ser devolvidas.

11:09

A cadeia de vendas Primark, com diversas lojas em Portugal, retirou do mercado milhares de chinelos de homem depois de ter sido descoberto que os mesmos continham na sua composição um produto químico que causa cancro em doses alarmantes.Em causa estarão os chinelos estilo "havaianas" para homem "", em três cores diferentes (preto, azul e caqui), que foram vendidos entre 4 de janeiro e 2 de junho deste ano.O componente químico utilizado é o criseno, umAinda não é claro que este modelo em específico seja vendido em Portugal, mas o certo é que existem chinelos de homem Cedar Wood State (a marca associada à Primark) à venda no nosso país.No Reino Unido, a empresa está a pedir a quem comprou estes chinelos para os devolver, oferecendo reembolso total do valor pago pelos mesmos.Uma investigação ao caso já foi lançada pela marca e todas as encomendas destes chinelos à fábrica responsável foram suspensas. Desconhece-se a origem da fábrica em questão.Esta não é, de resto, a primeira polémica a envolver material da Primark. No início do ano, recorda a Sky News , a empresa foi obrigada a retirar um conjunto de leggings das suas prateleiras por conterem laços que constituíam perigo para crianças.Em fevereiro, uma campanha de tshirts relacionada com a série Walking Dead também causou celeuma, com muitos consumidores a considerarem a roupa ofensiva e a acusar a marca de racismo.