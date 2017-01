Primeira conversa telefónica oficial entre Trump e Putin prevista para sábado

Trump, que tem hoje o seu primeiro encontro bilateral com a primeira-ministra britânica, Theresa May, na Casa Branca, reiterou, numa entrevista emitida pela Fox News, estar disposto a melhorar as relações com a Rússia, bem como com outros países.Durante a campanha eleitoral, Trump afirmou admirar o estilo do governo de Putin e manifestou confiança numa aproximação entre os dois países, depois de as relações entre Washington e Moscovo durante a presidência de Barack Obama terem sido congeladas e alcançado um ponto de deterioração que não era visto desde a Guerra Fria.Os Estados Unidos impuseram sanções a Moscovo por instigar o conflito civil na Ucrânia e anexar a Crimeia, ao que se somou o apoio militar de Moscovo ao regime do Presidente da Síria, Bashar al-Assad.Além disso, a administração de Obama também tomou medidas contra a Rússia no final do ano, após concluir que interferiu nas eleições dos Estados Unidos com a divulgação de comunicações do Partido Democrata com o objetivo de favorecer Trump.