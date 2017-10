Primeira-dama da favela da Rocinha foi presa

Esteve um ano e meio foragida e levava vida de luxo.

Danúbia Rangel, mulher do traficante Nem, um dos mais poderosos da favela da Rocinha, e viúva de outros dois, foi presa na terça-feira, a norte do Rio de Janeiro, no Brasil. A mulher ostentou uma vida de luxo durante o ano e meio que esteve foragida.

A primeira-dama da Rocinha, como é conhecida, foi condenada a uma pena de 28 anos de prisão, por tráfico de droga e corrupção ativa. Danúbia foi encontrada por agentes da polícia, na casa de uma amiga, onde estava escondida há duas semanas.

Antes de ser presa, a mulher de 33 anos prestou depoimento na Delegacia de Combate às Drogas. De acordo com uma fonte policial, mencionada pelo jornal brasileiro O Globo, a mulher funcionava como porta-voz do marido, que estava preso.

A primeira-dama teve de fugir da favela por ordem do atual chefe do tráfico da Rocinha, Rogério 157, que assumiu o controlo da venda de droga na favela depois do marido de Danúbia ter sido preso em novembro de 2011.

A guerra na Rocinha, principal zona de tráfico de cocaína no Rio, começou há cerca de um mês, por ordem do marido de Danúbia, o traficante António Lopes, mais conhecido por Nem, preso numa cadeia de segurança máxima em Porto Velho, na Rondônia. Apesar de detido, Lopes dava ordens a partir da prisão e mandou os seus aliados deterem Rogério 157, seu antigo guarda-costas. As autoridades acreditam que era Danúbia quem fazia chegar à favela as indicações do marido. Além disso, Rogério 157 expulsou a primeira-dama da favela, o que fez com que Nem ainda tivesse mais vontade de vingar-se do atual chefe.

Expulsa da Rocinha, a 'xerifa da favela' ficou mais exposta à perseguição policial. No entanto, isso não parecia um problema para Danúbia, que continuou a publicar nas redes sociais fotografias em festas e selfies com o título "foragida mas de boa". "Olha eu e minhas coleguinhas bombando por aí", escreveu a foragida numa fotografia onde aparece ao lado de um panfleto com as fotos das mulheres mais procuradas pela polícia.



"Quem nasceu para rainha nunca perde a majestade", foi a legenda de uma publicação que Danúbia pôs no Facebook, onde aparece com um biquíni curto, pele bronzeada e carregada de ouro, uma semana antes da detenção. Mas, em poucos dias, a vida da primeira-dama da Rocinha mudou completamente. Deixou as extravagâncias de lado e apresenta-se numa figura muito abaixo da que todos conhecem dela. A cabeleira loura, está agora castanha, com as pontas platinadas e a maquilhagem pouco ou nada se nota.