Primeira-ministra britânica confundida com estrela porno

Theresa May faz história ao ser a primeira líder a encontrar-se com o Presidente norte-americano Donald Trump. A visita já está envolta em polémica uma vez que, nos documentos de preparação da visita oficial, entregues à imprensa, a primeira-ministra britânica aparece com o nome errado e é confundida com uma atriz pornográfica.

Nos documentos que apresentam um guia e os horários da visita de Theresa May aos EUA, o nome da primeira-ministra aparece como ‘Teresa May’ várias vezes. Ora, Teresa May é uma modelo e atriz de filmes para adultos inglesa, que ficou conhecida depois de participar no famoso videoclipe de Prodigy ‘Smack My Bitch Up’.

Os documentos, enviados pelo gabinete do vice-Presidente, foram mais tarde corrigidos mas o mal já estava feito e vários jornalistas usaram as redes sociais para brincar com o caso.

Esta não é a primeira vez que o nome da primeira-ministra é trocado com o da atriz pornográfica. Logo quando Theresa May tomou posse houve vários trocadilhos com os nomes no Twitter. A modelo e atriz porno acabou por mudar a sua biografia nesta rede social para que se lesse ‘Sou uma modelo do Reino Unido, não a primeira-ministra’.

