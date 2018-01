Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia gravidez

Jacinda Ardern é a primeira chefe de governo a ser mãe desde 1990.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:44

A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou ontem que terá em junho o seu primeiro filho e gozará seis semanas de licença de maternidade. Jacinda Ardern, de 37 anos, é a primeira líder mundial desde a paquistanesa Benazir Bhutto, em 1990, a ser mãe durante o exercício do cargo.



Durante a licença, Ardern será substituída pelo vice-primeiro-ministro, Winston Peters, mas fez saber que se manterá contactável a todo momento e que, quando regressar, assumirá em pleno todas as funções inerentes ao cargo para o qual foi eleita em outubro de 2017.



O líder do partido Verdes, James Shaw, felicitou Ardern e o marido, o jornalista Clarke Gayford.



"Que uma mulher possa ser PM e escolher ter uma família diz muito sobre o tipo de país que somos e que podemos ser", afirmou Shaw. Ardern diz ter sido surpreendida pela gravidez pois foi aconselhada a fazer tratamentos de fertilidade para poder ser mãe.