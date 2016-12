Primeira piloto da Força Aérea afegã pede asilo aos Estados Unidos

Niloofar Rahmani, de 25 anos, fez história há três anos quando se tornou a primeira mulher piloto da Força Aérea do Afeganistão. Agora, procura asilo nos Estados Unidos por considerar que já não é seguro viver no seu país natal.

Ao tornar-se um modelo a seguir para as mulheres afegãs, Niloofar começou também a ser alvo de críticas dentro do país, inclusivamente por parte de membros do governo.

A piloto diz ter recebido várias ameaças, que se estendiam à sua família. Rahmani está em bases militares norte-americanas e pediu asilo ao país que a tem acolhido.

A sua advogada afirmou à CNN que "caso [Rahmani] voltasse ao Afeganistão, viveria a temer pela sua segurança".

O general afegão Mohammad Radmanish já pediu aos Estados Unidos que rejeite o pedido de Niloofar Rahmani, alegando que a piloto mente quando diz ter sido perseguida.

