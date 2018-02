Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro caso humano de gripe aviária registado na China

Mulher de 68 anos já se encontra fora de perigo.

Por Lusa | 14:12

A China reportou esta semana o primeiro caso humano de gripe aviária A (H7N4) numa mulher de 68 anos, segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).



No seu relatório semanal que abrange a semana de 11 a 17 de fevereiro, o ECDC diz que o primeiro caso foi detetado numa mulher que vive na província de Jiangsu, que desenvolveu sintomas em finais de dezembro passado e que se encontra já tratada.



Foi admitida no hospital para tratamento no dia 1 de janeiro e acabou por ter alta dia 22 do mesmo mês.



A mulher teve contacto com aves de capoeira antes do início dos sintomas, mas nenhum dos seus familiares ou contactos próximos apresentou sintomas durante o período em que esteve a ser tratada.



Segundo o relatório do ECDC disponível no seu 'site', o organismo de controlo e prevenção de doenças da China indicou que uma análise genética mostrou que a origem do vírus era aviária.



De acordo com o organismo europeu, trata-se do primeiro caso humano de gripe aviária A (H7N4).



As autoridades europeias referem que são necessárias outras análises genéticas para caracterizar a relação entre a origem do novo vírus e os anteriores vírus de gripe aviária A (como o H7N9), que causaram infeções humanas desde 2013.