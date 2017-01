Primeiro homem grávido do Reino Unido ameaçado de morte

Hayden Cross nasceu mulher mas, aos 17 anos e após vários anos a sofrer na pele de um género com o qual não se identificava, decidiu mudar de sexo. No entanto manteve o desejo de ter um filho biológico e, por isso, é agora o primeiro homem do Reino Unido a estar grávido.

O processo, conta o inglês de 20 anos, não tem sido fácil e Hayden engravidou sem qualquer ajuda do sistema de saúde britânico. Num programa de televisão, o futuro pai contou que tem recebido ameaças de morte. "Recebo regularmente ameaças de morte, gente que diz que me vai matar à pancada. Atrasei os meus tratamentos e cirurgias de mudança de sexo um ano para poder dar à luz. É assustador, mas tudo o que interessa é que vou ter um filho como sempre quis. Não é toda a gente que quer um filho quando tem a minha idade", revela Hayden Cross, que já está grávido de quase três meses.

Como o processo não é comparticipado pelo sistema de saúde inglês, Hayden teve que arranjar ele mesmo um dador de esperma e recorreu às redes sociais. "Encontrei dois dadores de esperma no Facebook. Falei com eles algum tempo e tratámos de tudo. Depois vieram a minha casa, ejacularam num copo e fui eu que tratei da inseminação", afirma o primeiro homem grávido do Reino Unido.

Com esperança no futuro, Hayden revela que tem recebido muito apoio da família. "Sempre quis ter uma família minha. A minha mãe tem sido o meu maior apoio. Quando o meu filho crescer, vou contar-lhe tudo abertamente e espero que ele tenha uma mente aberta como eu", conclui Hayden Cross.

