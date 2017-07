Primeiro-ministro do Paquistão afastado por suspeitas de corrupção

Nawaz Sharif foi apontado como sendo dono de várias offshore no escândalo dos 'Papéis do Panamá'.

Por Lusa | 09:01

O Tribunal Supremo do Paquistão decidiu esta sexta-feira inabilitar o primeiro-ministro Nawaz Sharif, considerando que está envolvido em empresas sediadas em paraísos fiscais e que foram denunciadas pelos documentos publicados na investigação jornalística aos chamados "Panama Papers".



Os cinco juízes do Supremo decidiram de forma unânime que Sharif deve ser "inabilitado" e ordenaram que o processo fosse enviado para o organismo judicial responsável pela luta contra a corrupção.



A sentença foi conhecida esta sexta-feira, mas o caso arrastava-se desde a altura em que o nome do primeiro-ministro surgiu nos documentos revelados pela organização internacional de jornalistas ("Panama Papers") e que indicava que Sharif e familiares detêm empresas em paraísos fiscais.