Primeiro-ministro francês encarregado de formar novo Governo

No entanto, o novo Governo não contará, por exemplo, com o ministro do Ordenamento do Território, Richard Ferrand, que aceitou na trade desta segunda-feira, a pedido de Macron, abandonar o executivo para disputar a presidência do grupo parlamentar do partido do Presidente, República em Marcha (REM), na Assembleia Nacional.Próximo do chefe de Estado, Ferrand é alvo de um inquérito preliminar da justiça francesa no âmbito de um caso imobiliário.Apesar de um nível de abstenção sem precedentes, o Presidente Macron obteve uma maioria parlamentar esmagadora nas eleições legislativas de domingo, obtendo toda a margem de manobra para realizar as suas reformas.