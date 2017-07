Batalha contra o Daesh durou cerca de nove meses.

09.07.17

pub

O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi declarou vitória das tropas iraquianas na reconquista de Mossul contra o Daesh, este domingo.



"O comandante em chefe das forças armadas, Haider al-Abadi, chegou à cidade libertada de Mossul e felicitou os combatentes heróicos e o povo iraquiano pela grande vitória", refere o comunicado emitido pelo gabinete do seu governante.



A batalha entre as tropas iraquianas contra o Daesh durou cerca de nove meses.



No Iraque, os soldados já haviam celebrado efusivamente a vitória no sábado, no entanto, a declaração oficial de que a cidade de Mossul estaria libertada dos militantes do Daesh só foi formalmente anunciada este domingo.