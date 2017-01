Primeiro Ministro italiano pede reforço de esforços para chegar a pessoas na neve

Os habitantes queixam-se há dias de não ter eletricidade devido ao que Gentiloni chamou de "queda de neve recorde".As críticas também visaram o tempo que as equipas de socorro demoraram a chegar a um hotel de Farindola (centro), soterrado por uma avalancha que deixou 30 pessoas desaparecidas.O presidente da Proteção Civil italiana, Fabrizio Curcio, já tinha recusado as críticas, afirmando que as autoridades se confrontam com "dois acontecimentos excecionais que, mesmo separados, criariam grandes dificuldades na resposta".Quanto à intensa queda de neve, Curcio disse que as equipas estão a aconselhar as pessoas "a manterem-se em casa, se estão em segurança", e, "no caso das zonas atingidas por sismos, saírem de casa". "Conciliar estes dois aspetos é extremamente complicado".