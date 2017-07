Primeiro-ministro japonês visita zonas atingidas por tempestade no sudoeste do país

Chuvas intensas desencadeadas pela passagem de um tufão causaram inundações e deslizamentos de terras na semana passada.

Por Lusa | 12.07.17

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, iniciou esta quarta-feira uma visita às zonas do sudoeste do país, atingidas por inundações, depois de ter antecipado o fim da deslocação à Europa.Abe chegou esta manhã à ilha de Kyushu, onde vai visitar as cidades de Hita, na prefeitura de Oita, e Asakura e Toho, na prefeitura Fukuoka, onde as chuvas intensas desencadeadas pela passagem de um tufão causaram inundações e deslizamentos de terras na semana passada.A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres japonesa confirmou 25 mortos, 22 em Fukuoka e três e Oita. Uma pessoa está desaparecida.A agência referiu que 14 mil pessoas, a maioria em Fukuoka, ainda estão em abrigos.As chuvas geradas pelo tufão "Nanmadol" atingiram partes da ilha de Kyushu, destruindo casas, estradas e plantações de arroz.Abe estava em viagem na Europa depois de participar na cimeira do G20 na Alemanha. O primeiro-ministro nipónico cancelou a visita à Estónia, a última etapa da viagem, e voltou ao Japão um dia mais cedo que o planeado.