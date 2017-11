Primeiro transplante de cabeça humana feito com sucesso

Cirurgia foi realizada em cadáveres mas em breve será usada como forma de tratamento.

16:44

do Grupo de Neuromodulação Avançada de Turim

muscular espinal, uma grave doença degenerativa de origem genética. O paciente de 30 anos terá mostrado o desejo de se submeter à intervenção cirúrgica pioneira em 2015.





A operação deverá colocar a cabeça de Spiridonov no corpo de um dador em morte cerebral, mas saudável. Para o sucesso da operação, a cabeça do paciente terá de arrefecer e estar entre os 10 a 15 graus Celsius. Depois da operação, o Spiridonov será colocado em coma durante três a quatro semanas onde lhe serão administrados imunosupressores para evitar a rejeição do novo corpo.









O primeiro transplante de cabeça humana em cadáveres foi concluído com sucesso. A operação demorou 18 horas e decorreu na China. A operação liderada pelo cirurgião Xiaoping Ren conseguiu ligar a coluna, nervos e vasos sanguíneos, segundo o Telegraph.Já no ano passado, tinha sido feita uma cirurgia semelhante, com cadáveres de macacos.Sérgio Canavero, diretor, disse em conferência de imprensa que com o sucesso desta operação, "o transplante de cabeça como forma de tratamento está iminente". O neurocirurgião italiano diz ainda que já tem um doente pronto para a operação: Valeri Spiridonov tem atrofia