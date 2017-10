Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Princesas da Disney inspiram coleção de vestidos de noiva

Noivos também poderão levar fato inspirado nos príncipes "encantados" da empresa de animação.

30.09.17

A escolha do vestido é dos momentos mais importantes para uma noiva, que tal como todas as mulheres, sonha em sentir-se como uma verdadeira princesa no dia do seu casamento. Foi a pensar nisso que a Disney criou uma gama de vestidos de noiva inspirados nas princesas mais famosas de todos os tempos.



A coleção - uma colaboração entre a empresa de animação e a empresa de casamentos japonesa 'Kuraudia Co' - consiste num leque de 14 modelos diferentes, inspirados em seis das princesas da Disney.



Assim, a noiva pode escolher um modelo inspirado na Bela ("A Bela e o Monstro"), na Ariel ("Pequena Sereia"), na Rapunzel, na Aurora ("A Bela Adormecida"), na Branca de Neve ou na Cinderela.



Para já, a única opção disponível é a de alugar o vestido, sendo que o preço para o fazer ronda os 3500 euros. No final do casamento, a noiva tem que devolver o modelo à empresa.



Esta iniciativa, apesar de ter sido criada a pensar nas mulheres, não deixou de fora os noivos: caso desejem, os homens também poderão alugar o fato inspirado no "príncipe encantado" da princesa que a futura esposa escolher, pelo preço adicional de 700 euros.



A coleção, que ainda só se encontra disponível no Japão, deverá estender-se para outros países e continentes muito em breve.