Príncipe amigo de Portugal preso na Arábia Saudita

Marcelo Rebelo de Sousa pediu em agosto ao milionário Alwaleed bin Talal para investir no País.

O príncipe Alwaleed bin Talal é um dos detidos na ampla operação anti-corrupção levada a cabo pelo herdeiro do trono saudita, Mohammed bin Salman. A comissão liderada pelo soberano de 32 anos ordenou, no passado fim-de-semana, a detenção de 11 príncipes, quatro ministros e dezenas de antigos ministros da Arábia Saudita.



Entre os presos está Alwaleed bin Talal, um multimilionário que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu em audiência no passado mês de agosto quando se encontrava em férias no Algarve, confoeme noticiou o CM. Na ocasião, o site do saudita noticiou que "o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa convidou o príncipe Alwaleed a aumentar os seus investimentos em Portugal".



O príncipe saudita tem uma fortuna avaliada em mais de 15 mil milhões de euros, segundo a revista Forbes, e em Portugal, Alwaleed tem investimentos ligados ao Citigroup, além do Four Seasons Hotel Ritz de Lisboa, sem contar com as participações e investimentos em inúmeras empresas através da companhia Kingdom Holding.



No encontro com Marcelo estiveram também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e o embaixador de Portugal na Arábia Saudita, Manuel Carvalho. Enquanto esteve em Portugal, Alwaleed bin Talal ainda pediu um concerto no meio de Monsanto, em Lisboa, para a sua família (12 pessoas) com sofás, candeeiros e objetos de luxo no cenário. No concerto atuaram o músico Nuno Flores e a banda The Crow.



De acordo com o correspondente da BBC em Riade, estas detenções, "apresentadas ao mundo como parte de uma campanha anticorrupção (…) sacudiram os sauditas, pouco acostumados a mudanças". Apesar de terem sido várias as detenções, foi a de bin Talal que mais surpreendeu o país.



Além da riqueza, o príncipe ficou famoso pela troca de acusações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O príncipe, que chegou mesmo a comprar um hotel e um iate de Trump, acusou-o no twitter em 2015 de ser "uma desgraça" para o Partido Republicano e para os EUA. "Retire sua candidatura presidencial porque nunca vai ganhar", escreveu o príncipe. Estava enganado.





.@realDonaldTrump

You are a disgrace not only to the GOP but to all America.



Withdraw from the U.S presidential race as you will never win. — ?????? ?? ???? (@Alwaleed_Talal) 11 de dezembro de 2015







Trump, como é habitual, não ficou calado e respondeu também no twitter: "O tolo príncipe Alwaleed quer controlar políticos americanos com o dinheiro do pai. Não vai fazer isso quando eu for eleito".





Dopey Prince @Alwaleed_Talal wants to control our U.S. politicians with daddy’s money. Can’t do it when I get elected. #Trump2016 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de dezembro de 2015