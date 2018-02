Morreu o príncipe que nunca conseguiu ser rei da Dinamarca

Marido da rainha dinamarquesa não resistiu a infeção respiratória. Tinha 83 anos.

08:15

O príncipe Henrique da Dinamarca, marido da rainha Margarida, morreu na terça-feira, aos 83 anos, na sequência de uma infeção respiratória, anunciou a Casa Real deste país escandinavo.

"Sua Alteza Real, o Príncipe Henrique, morreu na terça-feira, 13 de fevereiro, às 23h18 no Castelo de Fredensborg", uma residência real localizada a cerca de quarenta quilómetros de Copenhaga, anunciou em comunicado a Casa Real dinamarquesa.

O príncipe-consorte, de origem francesa, tinha sido obrigado a interromper as férias no Egito para regressar a Copenhaga, onde foi internado, a 28 de janeiro, com uma infeção respiratória. Após vários exames foi descoberto que tinha um tumor benigno no pulmão esquerdo.

De acordo com o comunicado, o príncipe morreu ao lado da mulher e dos dois filhos.Em agosto de 2017, Henrique tinha dito que não queria ser enterrado com a rainha por nunca ter conseguido o título de rei.