Príncipe William e Lady Gaga discutem problemas mentais em videochamada

O príncipe William e Lady Gaga fizeram uma videoconferência esta terça-feira para chamar a atenção dos problemas de saúde mental. O vídeo foi amplamente divulgado nas plataformas sociais.

O duque de Cambridge e a cantora norte-americana surgem a falar, sem qualquer pudor, sobre os problemas que enfrentaram no que toca às doenças do foro psicológico.

Lady Gaga foi a primeira a assumir que já passou por fases complicadas em que se sentia "triste todos os dias e mesmo assim tinha de ir para o palco". Remata dizendo que ainda "há muito preconceito em relação às doenças mentais". A cantora assumiu sofrer de stress pós-traumático recentemente. Tudo terá começado depois de, aos 19 anos, Lady Gaga ter sido abusada por um desconhecido. "Sentes que há qualquer coisa errada contigo e não sabes o que é", conta a artista.

William, que viveu na pele a dor da perda da mãe, a princesa Diana, criou o movimento '#itsokay' nas redes sociais, e explica que é "muito importante" que quem sofre de problemas da saúde mental se sinta confortável para poder falar sobre eles, num ambiente livre de julgamento alheio. Assim, o herdeiro da Coroa britânica tem promovido a partilha de histórias de superação de doenças mentais nas redes sociais.



Agora, o príncipe William e Lady Gaga unem esforços no combate ao preconceito ainda ligado às doenças do foro psicológico e psiquiátrico, e admitem que em breve poderão juntar-se no Reino Unido numa campanha pela causa.

Este vídeo surge um dia após o príncipe Harry, irmão de William, ter dado uma entrevista ao jornal Daily Telegraph em que assumiu ter estado à beira de um colapso psicológico, depois da morte da mãe, Diana de Gales.







