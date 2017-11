Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipes, ministros e dezenas de ex-ministros da Arábia Saudita detidos por corrupção

Rei Salman bin Abdulaziz criou comité que ordenou detenções passadas cinco horas.

23:53

Pelo menos 11 príncipes, quatro ministros e "dezenas" de ex-ministros foram detidos este sábado na Arábia Saudita por ordem de um comité anticorrupção criado horas antes pelo rei Salman bin Abdulaziz, noticiou a cadeia de televisão Al Arabiya.



O comité anticorrupção, dirigida pelo príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, tem como missão investigar casos de corrupção detetados no reino, informou ainda antes da notícia das detenções a agência oficial SPA.



O novo organismo tem o poder de emitir ordens de detenção e de proibição de viajar para o estrangeiro, além de poder congelar bens dos investigados e adotar outras medidas preventivas ainda antes de os casos chegarem a tribunal.



Fontes citadas pela Al Arabiya, baseada no Dubai, o comité reabriu a investigação de dois casos de corrupção relacionados com as inundações que ocorreram na cidade de Jeddah em 2009 e com o surto de coronavírus, também conhecido como síndroma respiratório do Médio Oriente, que matou cerca de 500 pessoas entre 2012 e 2015.



Ao mesmo tempo que criava o novo comité anticorrupção, o rei Salman anunciava alterações significativas nas autoridades do reino: destituiu o responsável da Guarda Nacional, o comandante da Armada e o ministro da Economia.



Nenhuma fonte oficial explicou por enquanto se as destituições estão relacionadas com as investigações de corrupção.



Até agora estava no comando da Guarda Nacional o príncipe Mobeib bin Abdulah, um dos elementos da família real de alto nível. Será substituído pelo príncipe Jaled bin Ayaf.



O ministro da Economia e do Planeamento, Adel al Faqieh, foi trocado por Mohamed al Tuwaiyri.



A Casa Real saudita não deu explicações sobre as substituições de ambos.



O comandante da Armada, o almirante Abdulah bin Sultan bin Mohamed al Sultan, que vai para a reforma, foi substituído pelo vice-almirante Fahd bin Abdulah al Gifaili.