Prisão preventiva de 3 meses para português acusado de matar criança na Polónia

O homem, que foi interrogado pelos procuradores com a ajuda de um tradutor, não admitiu a culpa.

Por Lusa | 02.10.17

O português detido na Polónia, acusado de violar e assassinar um rapaz de três anos, vai ficar em prisão preventiva por três meses, enquanto aguarda um julgamento que poderá resultar numa pena de 12 anos a prisão perpétua.



A informação sobre a duração da prisão preventiva aplicada pelas autoridades judiciais polacas foi adiantada à agência Lusa pelo gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.



A Rádio Polónia noticiou esta segunda-feira que o português foi detido da cidade de Wieruszowo, no centro da Polónia, acusado de abuso, violação e assassínio de um menino de três anos, de quem era o tutor legal.



A mãe da criança, de 23 anos, também foi detida, mas não foi acusada.



Um porta-voz dos procuradores disse que a mãe não estava presente durante o ataque e que não havia motivos para acreditar que estivesse envolvida em qualquer outro delito envolvendo a criança, acrescentando que seria libertada.



A mãe levou o filho a um hospital local na sexta-feira. A criança foi posteriormente transportada por via aérea para um hospital pediátrico especializado, onde morreu, no sábado, devido a um traumatismo craniano.



"A Embaixada de Portugal em Varsóvia está em contacto com as autoridades judiciais polacas e com o cidadão português em questão, prestando o apoio consular adequado", indicou ainda a fonte do gabinete do secretário de Estado.