Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Líderes de associações independentistas da Catalunha em prisão preventiva

Sánchez e Cuixart são os únicos dos quatro investigados por sedição que foram colocados em prisão preventiva.

Por Lusa | 21:47

Os líderes das duas principais associações independentistas da Catalunha, acusados de sedição, foram esta segunda-feira colocados em prisão preventiva, sem fiança, por uma juíza da Audiência Nacional espanhola, indicaram fontes judiciais.



O presidente da Assembleia Nacional Catalã (ANC), Jordi Sánchez, e o presidente da Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que foram esta segunda-feira pela segunda vez presentes a tribunal, numa instância encarregada dos assuntos de segurança nacional, são acusados de sedição, por "promoverem" o ataque à Guardia Civil a 20 de setembro, durante uma operação para impedir o referendo de 01 de outubro, sobre a independência da Catalunha.



A juíza Carmen Lamela tomou esta decisão em ata, a pedido do ministério público, depois de ter rejeitado outro pedido, o de enviar para a prisão pelos mesmos factos o dirigente da polícia regional catalã, os Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a quem impôs medidas de coação mais leves.



Sánchez e Cuixart, aos quais a juíza atribui o papel de "promotores e dirigentes" das concentrações em frente a instalações do ministério da Economia do governo regional catalão, em Barcelona, impedindo durante horas a saída de agentes da polícia nacional que efetuavam buscas, são os únicos dos quatro investigados por sedição neste caso que foram colocados em prisão preventiva.