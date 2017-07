Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisioneiros filmam fuga de prisão de alta segurança

Três homens escaparam de uma prisão nos EUA, ao estilo de "Prison Break". Veja o vídeo.

11:38

Três homens fugiram de uma prisão de alta segurança nos EUA e decidiram filmar a sua odisseia.



Para o efeito, usaram um telemóvel que conseguiram obter de forma ilegal e introduzir na ala onde estavam no estabelecimento prisional na Califórnia.



Nas imagens, é possível ver os prisioneiros a escaparem por um tubo de ventilação e a utilizarem lençóis para auxiliar a descida.



Os homens acabariam por ser apanhados uma semana depois.



A fuga aconteceu em 2016, mas as imagens do momento só agora foram partilhadas pelas autoridades norte-americanas e depressa se tornaram virais.