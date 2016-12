Contudo, Luaty Beirão não quer ser demasiado otimista e prefere "contar com o pior cenário, mas pode ser que haja surpresas".



E quando isso não acontece, "temos um processo eleitoral que não é credível e que só serve para legitimar a fachada da democracia". Ainda assim, o rapper, que foi um dos 17 ativistas condenados a penas de prisão , a 28 de março, por rebelião e associação de malfeitores, mantém a esperança. Acredita que "tudo o que é profundamente injusto um dia acaba por cair".Contudo, Luaty Beirão não quer ser demasiado otimista e prefere "contar com o pior cenário, mas pode ser que haja surpresas".

O ativista luso-angolano Luaty Beirão não acredita que as eleições anunciadas para 2017 em Angola tragam algum tipo de mudança. E até duvida que elas se realizem. "Não acredito nas eleições. O processo eleitoral está viciado à partida. Estaria a ser ingénuo se dissesse que promoveriam algum tipo de mudança", afirmou ontem o rapper, à margem de uma iniciativa na Casa da Lusofonia, em Coimbra.Mesmo com o anúncio de saída da cena política do atual presidente, José Eduardo dos Santos, Luaty Beirão considera que, em termos práticos, pouco significado tem. "Desde que continue o grupo hegemónico que lá está a controlar tudo o que é economia e política do país, não há razão para a relação de forças se equilibrar."Luaty Beirão diz que em Angola nunca se podem ter certezas: "Pode ser que até decidam que não pode haver eleições, porque estamos a atravessar uma crise financeira sem precedentes e não há dinheiro para as pagar. Estamos sempre à espera de haver um recuo."