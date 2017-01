Justiça francesa pede um ano de pena suspensa para adeptos do Chelsea

Joshua Parsons e James Fairbairn, de 22 e 25 anos, foram os únicos que marcaram presença, tendo o procurador pedido um castigo de oito e seis meses de pena suspensa, respetivamente.



Em tribunal, Parsons pediu desculpa a Souleymane Sylla, o homem que foi impedido de entrar na carruagem, mas negou que se tenha tratado de um ato racista.



De acordo com a lei francesa, os quatro adeptos poderá ainda ter que pagar uma multa de 100 mil euros.



Parsons, Fairbairn e Barklie estão atualmente banidos de poderem entrar em qualquer estádio de futebol no Reino Unido.



Um procurador francês pediu hoje penas suspensas de prisão entre seis meses a um ano para os quatro adeptos do Chelsea que estão acusados de racismo, num incidente ocorrido em fevereiro de 2015, no metro de Paris.Num vídeo publicado inicialmente na internet e nas redes sociais, Richard Barklie, William Simpson, Joshua Parsons e James Fairbairn, todos adeptos do clube inglês, aparecem a impedir um homem negro de entrar na carruagem do metro e a entoar as palavras "somos racistas, somos racistas e é assim que gostamos".Nesse dia, o Chelsea visitou o Paris Saint-Germain, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.